В Москве 16 сентября ожидается до +12 °С

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В Москве в четверг, 16 сентября, ожидается до +12 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +10...+12 °С.

Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 5—10 м/c.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о предстоящих холодах в европейской части России.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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