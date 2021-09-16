В Москве 16 сентября ожидается до +12 °С
По данным синоптиков, температура воздуха в Москве будет в пределах +10...+12 °С.
Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 5—10 м/c.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о предстоящих холодах в европейской части России.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.