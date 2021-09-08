Фестиваль «Над миром — Болдинская осень» пройдёт 10—12 сентября в Нижегородской области
- Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
- vk.com
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Фестиваль объединит мероприятия двух проектов — всероссийского фестиваля «Парк сказок Пушкина» и финала международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин».
Программа включает мастер-классы, показы спектаклей, интерактивные экскурсии, литературный марафон. Также будут работать интерактивные площадки.
Кроме того, запланирована церемония награждения победителей творческого конкурса.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что библиотеки Москвы и Нижнего Новгорода запустили совместный проект «420 км слов», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода.