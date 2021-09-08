Фестиваль «Над миром — Болдинская осень» пройдёт 10—12 сентября в Нижегородской области

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Фестиваль «Над миром — Болдинская осень» состоится 10—12 сентября в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области.
Фестиваль «Над миром — Болдинская осень» пройдёт 10—12 сентября в Нижегородской области
  • Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино»
  • vk.com

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Фестиваль объединит мероприятия двух проектов — всероссийского фестиваля «Парк сказок Пушкина» и финала международного творческого конкурса «Всемирный Пушкин».

Программа включает мастер-классы, показы спектаклей, интерактивные экскурсии, литературный марафон. Также будут работать интерактивные площадки.

Кроме того, запланирована церемония награждения победителей творческого конкурса.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что библиотеки Москвы и Нижнего Новгорода запустили совместный проект «420 км слов», посвящённый 800-летию Нижнего Новгорода.

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