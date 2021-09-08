В Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с

Жителей Челябинской области призвали по возможности оставаться дома в четверг, 9 сентября, из-за сильного ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Порывы ветра до 20 м/с прогнозируются на территории Челябинской области в четверг. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — заявили в ведомстве.

Если сильный ветер или град застали на улице, желательно укрыться в подъездах зданий.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.