В Челябинской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
- @MchsRussia
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Порывы ветра до 20 м/с прогнозируются на территории Челябинской области в четверг. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — заявили в ведомстве.
Если сильный ветер или град застали на улице, желательно укрыться в подъездах зданий.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.