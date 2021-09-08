Актриса Обутова поделилась воспоминаниями о погибшем режиссёре Мельнике

Актриса Тамара Обутова поделилась воспоминаниями о погибшем режиссёре Александре Мельнике, у которого она снималась в фильме «Территория».

«С ним хотелось работать от души. Когда он объяснял ситуацию, то окутывал в ту атмосферу, которая поможет для сцены. Съёмки с Александром, наверное, одни из самых любимых. Команда была потрясающая. Я когда их вспоминаю, то меня окутывает что-то такое светлое, воздушное, доброе, чего сейчас очень не хватает», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Артистка также выразила соболезнования близким режиссёра.

Ранее актёр, режиссёр и продюсер Сергей Жигунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщение о гибели режиссёра Мельника, при попытке спасти которого погиб глава МЧС России Евгений Зиничев.