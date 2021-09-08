Сергей Жигунов прокомментировал сообщение о гибели режиссёра Александра Мельника

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Актёр, режиссёр и продюсер Сергей Жигунов прокомментировал сообщение о гибели режиссёра Александра Мельника, при попытке спасти которого погиб глава МЧС России Евгений Зиничева.
Сергей Жигунов прокомментировал сообщение о гибели режиссёра Александра Мельника
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Саша был очень добрым, интеллигентным, вежливым человеком, очень искренне любящим кино. Он всегда брал вершины, на которые никто не решался. Делал огромные проекты, ему нравилось большое кино. Он был патриотом, конечно», — заявил Жигунов в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, актёр Константин Шелестун, сыгравший в картине Мельника «Территория», назвал режиссёра открытым, добродушным человеком.

«Таким я его помню. К нему можно было обратиться хоть по съёмкам, хоть просто поговорить, когда далеко от дома. Он был предан работе до малейшей детали», — отметил артист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что Мельник работал на месте межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России.

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