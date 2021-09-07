Учреждения культуры Томской области продали более 500 билетов по «Пушкинской карте» за неделю

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Учреждения культуры Томской области продали свыше 500 билетов по «Пушкинской карте» за неделю.
Учреждения культуры Томской области продали более 500 билетов по «Пушкинской карте» за неделю
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Первый билет был продан 2 сентября в Томском драмтеатре, а главным по популярности оказался театр юного зрителя, постановки которого в рамках проекта посмотрели более 250 человек.

Также стало известно, что в сентябре в Тамбовской области по «Пушкинской карте» можно посетить 17 спектаклей. В октябре это количество вырастет в два раза, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее власти Курганской области сообщили, что «Пушкинской картой» можно расплатиться в девяти культурных учреждениях региона.

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