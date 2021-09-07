Учреждения культуры Томской области продали более 500 билетов по «Пушкинской карте» за неделю

Учреждения культуры Томской области продали свыше 500 билетов по «Пушкинской карте» за неделю.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Первый билет был продан 2 сентября в Томском драмтеатре, а главным по популярности оказался театр юного зрителя, постановки которого в рамках проекта посмотрели более 250 человек.

Также стало известно, что в сентябре в Тамбовской области по «Пушкинской карте» можно посетить 17 спектаклей. В октябре это количество вырастет в два раза, передаёт «Тамбовский курьер».

Ранее власти Курганской области сообщили, что «Пушкинской картой» можно расплатиться в девяти культурных учреждениях региона.