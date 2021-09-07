В ЯНАО пройдут экологические акции «Сохраним лес» и «Сад памяти»

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В Ямало-Ненецком автономном округе планируют высадить более 5 тыс. деревьев — регион готовится к участию в нескольких экологических акциях, среди которых «Сохраним лес» и «Сад памяти».
В ЯНАО пройдут экологические акции «Сохраним лес» и «Сад памяти»
  • © Мария Плотникова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Как ожидается, в акциях будут задействованы около 800 человек.

К примеру, в Салехарде региональный Департамент природно-ресурсного регулирования определил места для высадки берёз.

«Одно из центральных мероприятий в Салехарде пройдёт у нас в парке Победы 10 сентября в 15:00. Здесь планируется порядка 130 деревьев берёзы посадить», — заявил Евгений Соловьёв, заместитель начальника управления департамента.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что всероссийская акция «Сохраним лес» начнётся в Удмуртии 17 сентября. Она проходит в рамках нацпроекта «Экология».

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