WhatsАpp прекратит работать на старых версиях Android и iOS

Мессенджер WhatsАpp перестанет функционировать у пользователей на смартфонах со старыми версиями Android и iOS.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что мессенджер прекратит работать у тех, кто пользуется устаревшими системами — Android 4.0.4 и iOS 9 или же более старыми их версиями.

Новые требования вступят в силу с 1 ноября этого года.

Ранее Ирландская комиссия по вопросам защиты данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.