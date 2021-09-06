WhatsАpp прекратит работать на старых версиях Android и iOS

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Мессенджер WhatsАpp перестанет функционировать у пользователей на смартфонах со старыми версиями Android и iOS.
WhatsАpp прекратит работать на старых версиях Android и iOS
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что мессенджер прекратит работать у тех, кто пользуется устаревшими системами — Android 4.0.4 и iOS 9 или же более старыми их версиями.

Новые требования вступят в силу с 1 ноября этого года.

Ранее Ирландская комиссия по вопросам защиты данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.

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