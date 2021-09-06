WhatsАpp прекратит работать на старых версиях Android и iOS
- Reuters
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.
Отмечается, что мессенджер прекратит работать у тех, кто пользуется устаревшими системами — Android 4.0.4 и iOS 9 или же более старыми их версиями.
Новые требования вступят в силу с 1 ноября этого года.
Ранее Ирландская комиссия по вопросам защиты данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.