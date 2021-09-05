Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Королевства Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 116 км к северо-западу от острова Эуа, входящего в архипелаг Тонга. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на западе Республики Тыва.