В Коми открылась первая Северная биеннале

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В Коми открылась первая Северная биеннале «Новое открытие Севера», приуроченная к 100-летию региона.
В Коми открылась первая Северная биеннале

Об этом сообщают «Невские новости».

Торжественное открытие прошло в Национальной галерее Республики Коми.

Три художника — Аполлинария Броше, Матео Ревилло и Эдгар Сарин — представили «Павильон общества», созданный из материалов Коми. Во французскую художественно-исследовательскую группу La Méditerranée также входит куратор Ильес Геслер.

Экспозиция рассказывает зрителю об истории республики, её богатствах, мифах и впечатлениях французов о регионе.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Песня моря и цветов».

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