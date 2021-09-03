Открылся фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень»

В Ялте прошла церемония открытия фестиваля национальных театров России «Крымская театральная осень».

Об этом сообщает ФАН.

До 11 сентября на сцене Ялтинского театра им. А.П. Чехова представят постановки трупп из Нальчика, Петрозаводска, Казани, Улан-Удэ, Махачкалы, Санкт-Петербурга.

Программа также включает мастер-классы для студентов местных театральных вузов.

Закроет фестиваль спектакль «Оркестр» Русского академического театра имени Вахтангова из Владикавказа.

Ранее генеральный директор «Балтийского дома» Сергей Шуб рассказал о фестивале «Крымская театральная осень».

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».