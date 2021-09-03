Открылся фестиваль национальных театров России «Крымская театральная осень»
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Об этом сообщает ФАН.
До 11 сентября на сцене Ялтинского театра им. А.П. Чехова представят постановки трупп из Нальчика, Петрозаводска, Казани, Улан-Удэ, Махачкалы, Санкт-Петербурга.
Программа также включает мастер-классы для студентов местных театральных вузов.
Закроет фестиваль спектакль «Оркестр» Русского академического театра имени Вахтангова из Владикавказа.
Ранее генеральный директор «Балтийского дома» Сергей Шуб рассказал о фестивале «Крымская театральная осень».
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».