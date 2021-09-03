Apple отложит запуск инструментов для проверки фотоконтента в iPhone
- Reuters
Об этом сообщает Apple Insider.
Изначально в компании планировали запустить систему, которая способна распознавать фотографии с детской порнографией и оповещать Apple в случае, если соответствующие изображения будут загружены в iCloud.
Отмечается, что перенос запуска инструментов по выявлению запрещённого контента связан с опасениями по поводу того, что новый софт может создать для пользователей определённые риски, связанные с защитой персональных данных.
«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных организаций, исследователей и других заинтересованных лиц, мы решили взять дополнительное время в течение ближайших месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения перед тем, как выпустить эти крайне важные инструменты для безопасности детей», — говорится в заявлении Apple.
О сроках запуска обновлений в компании не сообщили.
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ранее заявил, что нарушение прав пользователей IT-гигантами, которые напрямую смогут проверять личную информацию владельцев устройств, создаёт риски того, что эта функция будет использоваться государствами.