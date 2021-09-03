Apple отложит запуск инструментов для проверки фотоконтента в iPhone

В Apple сообщили, что отложат на неопределённый срок запуск технологии по проверке iPhone пользователей на наличие изображений, содержащих детскую порнографию.

Об этом сообщает Apple Insider.

Изначально в компании планировали запустить систему, которая способна распознавать фотографии с детской порнографией и оповещать Apple в случае, если соответствующие изображения будут загружены в iCloud.

Отмечается, что перенос запуска инструментов по выявлению запрещённого контента связан с опасениями по поводу того, что новый софт может создать для пользователей определённые риски, связанные с защитой персональных данных.

«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных организаций, исследователей и других заинтересованных лиц, мы решили взять дополнительное время в течение ближайших месяцев, чтобы собрать информацию и внести улучшения перед тем, как выпустить эти крайне важные инструменты для безопасности детей», — говорится в заявлении Apple.

О сроках запуска обновлений в компании не сообщили.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ранее заявил, что нарушение прав пользователей IT-гигантами, которые напрямую смогут проверять личную информацию владельцев устройств, создаёт риски того, что эта функция будет использоваться государствами.