Вильфанд предсказал прохладную погоду на территории России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в ближайшее время россиян ждёт прохладная погода.

«До конца недели будет холодная погода, связанная с вторжением холодных воздушных масс, которые сформировались в приполярных районах и в тылу циклона. Эти холодные воздушные массы перемещаются на Европейскую территорию. Причём не только в центр, но и в Ростовскую область, Краснодарский край. Температура будет ниже нормы на 3—4 градуса», — рассказал Вильфанд.

В центре Европейской России такие изменения будут очень ощутимы. Ночью температура будет составлять +2...+7 °С, не исключено понижение до 0 °С. Днём воздух сможет прогреться всего до +11…+13 °С.

Такая погода задержится до конца недели, рассказал метеоролог.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.