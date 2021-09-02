Писательница Марина Степнова рассказала о своём творчестве

Писательница Марина Степнова, автор таких романов, как «Безбожный переулок», «Женщины Лазаря» и «Сад», рассказала о литературном процессе.

В беседе с «Российской газетой» Степнова отметила, что нет ничего страшного, когда стиль повествования начинает привлекать больше внимания, чем смысл происходящего.

«Мне не кажется, что это проблема. В литературе, в архитектуре, в живописи, да хоть за верстаком в гараже — везде, где что-то делают не поточным методом, всегда будут находиться люди, готовые месяцами и даже годами убиваться над каким-нибудь мазком или завитком, добиваясь реального или воображаемого совершенства. Зачем они это делают? Трудно сказать. Вероятно, причины у каждого свои. В моём случае это какая-то гримаса личности, свойство — вроде тика или манеры стаптывать обувь. Очень неполиткорректную и даже обидную вещь скажу: простите, но мнение читателей меня не интересует совершенно. Я сама с собой в эти бирюльки играю, для собственного удовольствия, а не для лайков или всенародного обожания», — сказала писательница.

Ранее российская писательница Александра Маринина в беседе с ФАН рассказала о своём романе «Другая правда».