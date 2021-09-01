МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве

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Сильный дождь с грозой и ветер до 16 м/с ожидаются в Москве в течение дня 1 сентября, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа 1 сентября с сохранением в течение дня в Москве, начиная с юго-западных районов, ожидаются сильный дождь, гроза, днём усиление ветра с порывами до 16 м/с», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных манёвров.

Пешеходам спасатели советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице будет в пределах +19...+21 °С.

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