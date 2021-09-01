МЧС предупредило о сильном дожде с грозой в Москве
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа 1 сентября с сохранением в течение дня в Москве, начиная с юго-западных районов, ожидаются сильный дождь, гроза, днём усиление ветра с порывами до 16 м/с», — говорится в сообщении.
Водителям рекомендовано снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных манёвров.
Пешеходам спасатели советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице будет в пределах +19...+21 °С.