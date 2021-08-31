В Российской национальной библиотеке рассказали об уникальной коллекции «Россика»

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Заведующая отделом культурных программ Российской национальной библиотеки Ольга Кагановская рассказала подробности о коллекции «Россика».
В Российской национальной библиотеке рассказали об уникальной коллекции «Россика»
  • © Gulfiya Mukhamatdinova
  • Gettyimages.ru

«Это легендарная коллекция. Она интересна тем, что включает в себя произведения о России иностранных авторов — путешественников, исследователей, писателей, а порой даже тех, кто никогда не был в стране, но посвятил ей свои труды», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, среди авторов — французский писатель-путешественник Астольф де Кюстин, австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, магистр теологии Джильс Флетчер, а также писатель и философ Вольтер, сочинивший в том числе знаменитые анекдоты о Петре I.

Европейские путешественники среди прочего писали о Санкт-Петербурге. Одним из таких авторов был немецкий этнограф Иоганн Готлиб Георги в конце XVIII века.

«Интересно, что Георги писал не только про архитектуру, но и про то, из какого материала построено то или иное здание. Как проводят свой досуг горожане, какие сады и огороды разводят, как развита торговля. То есть это такой всеобъемлющий справочник, составленный иностранцем. Он и сегодня остаётся одним из самых популярных и востребованных изданий о городе», — добавила Кагановская.

Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.

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