На юге Атлантики зафиксированы два землетрясения магнитудой до 5,4

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Сейсмологи зарегистрировали в акватории южной части Атлантического океана у берегов Южных Сандвичевых островов два землетрясения магнитудой до 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 2460 км от ближайшего населённого пункта — острова Святой Елены.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Мексике.

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