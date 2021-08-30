На юге Атлантики зафиксированы два землетрясения магнитудой до 5,4

Сейсмологи зарегистрировали в акватории южной части Атлантического океана у берегов Южных Сандвичевых островов два землетрясения магнитудой до 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 2460 км от ближайшего населённого пункта — острова Святой Елены. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Мексике.