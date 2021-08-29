Синоптики прогнозируют мокрый снег в 11 регионах России в начале сентября

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В 11 российских регионах в начале сентября не исключено появление мокрого снега. Об этом сообщили в центре «Фобос».

Отмечается, что во второй половине следующей недели ожидается «глубокая осень».

«Особенно похолодание коснётся жителей северо-запада, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до 0…+5 °С, а это значит, вперемешку с дождём кое-где начнёт пробиваться и первый мокрый снег», — приводится сообщение на сайте «Метеовести».

Мокрый снег ожидается на территории Мурманской, Архангельской областей, Карелии, Коми, Вологодской области, на севере Пермского края и Свердловской области. Также он возможен в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части России с 2 сентября наступит осенняя погода с северным ветром и температурой в пределах +11...+16 °С.

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