В Гидрометцентре предупредили о похолодании в ЦФО с 1 сентября

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Начальник ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин заявил, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) к вечеру 1 сентября прогнозируется резкое похолодание на 5—8 °С.

«Первого числа намечается серьёзная смена погодных условий», — цитирует ТАСС заявление Варакина.

Он уточнил, что до 31 августа в ЦФО будет тепло, но затем пойдёт резкое понижение температуры.

По словам Варакина, вечером 1 сентября температура в Московской области не будет превышать +15...+18 °С.

По данным Гидрометцентра, 2-3 сентября в Тверской области температура днём прогнозируется в районе +15...+16 °С, в Калужской области — +15...+17 °С, в Смоленской области — +15...+20 °С, в Орловской области — +17...+19 °С, в Брянской области — +17 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области заморозки сменят экстремальную жару на выходных.

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