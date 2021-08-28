Джазовый фестиваль пройдёт в Подмосковье 4 и 5 сентября

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Джазовый фестиваль Nebesa пройдёт в Центральном парке города Щёлкова 4 и 5 сентября.
Джазовый фестиваль пройдёт в Подмосковье 4 и 5 сентября
  • Pixabay

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на администрацию подмосковного городского округа.

В программе прозвучат мировые хиты джаза, соула и фанка.

4 сентября выступят Вадим Эйленкриг и Eilenkrig crew, Анна Бутурлина, Антон Румянцев и Rumyantsev Band, квартет Дмитрия Купцова и Полина Касьянова, ансамбль Apple tea, Tony Karapetyan trio.

5 сентября свои выступления представят детские коллективы Москвы, Подмосковья и Екатеринбурга, а также трио Даниэля Адиянца, Armir Lee Quintet, Marimba Plus.

Ранее НСН сообщала, что немецкий дирижёр Грегор Майерхофер выступит с оркестром musicAeterna в Москве.

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