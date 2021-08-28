Синоптики предупредили о похолодании до -5 °С в Омской области

В ночь на субботу, 29 августа, в Омской области ожидается резкое понижение температуры до -5 °С.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозу метеорологов, в субботу, 29 августа, ночью местами ожидается минусовая температура, а в некоторых районах температура будет держаться на уровне +12 °С. Днём +11...+21 °С.

Ветер северо-восточный, северный 8—13 м/с. Местами дождь с грозой.

В понедельник, 30 августа, ночью до -5 °С, местами дождь, днём до +19 °С. Ветер северо-западный, северный, 6—11 м/с.

Во вторник, 31 августа, ночью -5...+8 °С, днём до +18 °С, без существенных осадков, ветер северо-западный, северный, 6—11 м/с.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс в беседе с «Невскими новостями» дал советы по поддержанию здоровья в осенний период.