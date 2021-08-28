Власти Москвы рассказали о планах по строительству филиала «Эрмитажа»

Строительство филиала «Эрмитажа» в Москве может начаться в середине осени 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Очень интересный объект, он будет полностью реализовываться на инвестиционные средства, без участия городского бюджета. Большое здание, где будут выставочные залы, залы конференций, залы для экспонатов. Уже осенью этого года начнутся подготовительные работы, необходимые для строительства объекта», — отметил Бочкарёв.

По его словам, если говорить о сроках завершения, то ориентировочно это в течение 2 — 2,5 лет.

Филиал «Эрмитажа» планируют разместить на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге открыли «Эрмитаж-Урал».

ОТР сообщало, что в Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».