Австралийский и голливудский актёр Хью Джекман поделился воспоминаниями о детстве.

«Когда мне было примерно семь лет, отец взял меня на матч по крикету. До места нужно было добираться 14 часов на машине, так что мы ехали туда весь день. Сегодня тот матч считается одной из лучших игр всех времён. А я тогда за час до начала пошёл в туалет и потерялся… Впоследствии оказалось, что я вышел за пределы стадиона», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Джекмана, он проплакал весь день. Как признался артист, ему бы очень хотелось вернуться в тот день, чтобы просто посмотреть матч, поскольку никаких воспоминаний об игре у него не осталось.

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