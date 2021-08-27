Петербургский режиссёр Ирина Евтеева рассказала о работе над анимационной картиной «Отель «Онегин».

«Наш главный герой, английский режиссёр-аниматор, собирается снимать кино в России. По роману «Евгений Онегин». В отеле «Онегин» он попадает в волшебный мир произведений Пушкина. И неожиданно встречает свою первую любовь. Будут и воспоминания, и фантасмагории», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, запланирован полнометражный фильм. Техника — и актёры, и живопись на стекле.

«Но впервые в картине, кроме моей анимации, будут работы других анимационных режиссёров: три отрывка делает Барри Первис, известный британский режиссёр, художник, кукольник, номинант на премии «Оскар» и BAFTA, а также будет живописная анимация Оксаны Черкасовой, графическая анимация Алексея Алексеева», — сообщила Евтеева.

Как добавила режиссёр, в ленте будет 60 её минут и 15 минут «вкраплений» других мастеров, которые могут добавить красок проекту.

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