Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес»

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Чукотский автономный округ присоединился к экологической инициативе «Сохраним лес». В ходе первого мероприятия в Билибине высадили 20 саженцев кедрового стланика.
Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

«Здесь, на самом краю страны, акция «Сохраним лес» имеет особое значение. Россия в этом году председательствует в Арктическом совете. Жители арктических регионов имеют возможность привлечь особое внимание к экологии родного края», — заявили организаторы.

21 августа акция стартовала в Якутии, затем эстафету приняла Нижегородская область. В настоящее время к инициативе присоединяются по всей стране под девизом #ЯкутияМыВместе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 400 человек приступили к патрулированию лесов в Подмосковье.

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