Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
«Здесь, на самом краю страны, акция «Сохраним лес» имеет особое значение. Россия в этом году председательствует в Арктическом совете. Жители арктических регионов имеют возможность привлечь особое внимание к экологии родного края», — заявили организаторы.
21 августа акция стартовала в Якутии, затем эстафету приняла Нижегородская область. В настоящее время к инициативе присоединяются по всей стране под девизом #ЯкутияМыВместе.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 400 человек приступили к патрулированию лесов в Подмосковье.