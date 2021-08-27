В центре погоды «Фобос» рассказали, каким будет 1 сентября в Свердловской области

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет 1 сентября в Свердловской области.
В центре погоды «Фобос» рассказали, каким будет 1 сентября в Свердловской области
  • Pixabay

«Наши предварительные расчёты говорят о том, что погода на 1 сентября в Свердловской области будет определяться тёплым сектором частного циклона от общей циклонической депрессии, которая раскинется на севере — западе нашей страны», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, чем севернее, тем будет холоднее и дождливее, а чем южнее, тем меньше облаков, также там будет проглядывать солнце.

В Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура +14...+19 ˚С, на юге региона — +15...+20 ˚С. На севере возможны дожди, температура +9...+14 ˚С.

«Метеорологическое лето в вашей области закончилось, наступила метеорологическая осень — без дикой жары и температурных рекордов», — заключил Тишковец.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс в беседе с «Невскими новостями» дал советы по поддержанию здоровья в осенний период.

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