Власти Москвы рассказали о поддержке начинающих режиссёров

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными кинематографистами и обсудил поддержку отрасли городскими властями.

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы на одной из последних встреч с режиссёрами кино договорились и создали механизм поддержки кин. Он заключается в том, что мы выдаём гранты тем фильмам, в которых рассказывается о Москве, снимают исторические места, о будущем Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы о городе рассказывали и в кино», — заявил Собянин.

По итогам обсуждения мэр одобрил предложения о поощрительных грантах для молодых режиссёров, которые в своих дипломных работах будут популяризовывать общественные пространства, историческую и культурную самобытность, архитектуру Москвы.

На базе одного из кинотеатров городской сети «Московское кино» станут проводить регулярные показы дипломных работ начинающих режиссёров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино» 28 августа.