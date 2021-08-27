В Выборге начинает работу кинофестиваль «Окно в Европу»

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В Выборге (Ленинградская область) в пятницу, 27 августа, открывается ежегодный XXIX фестиваль российского кино «Окно в Европу». Он продлится до 2 сентября.
В Выборге начинает работу кинофестиваль «Окно в Европу»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Зрители смогут увидеть работы молодых режиссёров и аниматоров, сообщает kp.ru.

«Фестиваль начнётся с показа студенческих работ, которые представят режиссёры Александр Сокуров и Константин Лопушанский», — рассказали в областной администрации.

Как уточняется, всего в конкурсной программе игрового кино представлено 11 картин российских режиссёров. В неигровой конкурс вошли 14 работ, в анимационный — 33 короткометражных фильма.

За шесть дней работы фестиваля зрители увидят более 100 фильмов.

Как ранее сообщало ФАН, в конкурсную программу фестиваля короткометражного кино «Короче» вошло 36 работ.

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