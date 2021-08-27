В Кировской области в выходные ожидаются заморозки на почве
- РИА Новости
Об этом информирует progorod43.
28 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 4 — 9 м/с, днём 6 — 11 м/с.
Согласно данным специалистов, в области ожидаются заморозки на почве. Температура воздуха ночью и утром местами может опуститься до 0...-1 °C, а днём повыситься до +15...+20 °C.
В воскресенье, 29 августа, в регионе ожидается до +1...+6 °C ночью, местами до 0...-1 °C, не исключены заморозки на почве.
В то же время днём температура воздуха поднимется до +16...+21 °C.
Как ранее передавало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе к концу недели ожидается похолодание до +9 °С.