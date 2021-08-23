Гала-концерт Дениса Мацуева пройдёт 25 августа в Коломне

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Гала-концерт народного артиста России Дениса Мацуева пройдёт 25 августа у стен Коломенского кремля.
Гала-концерт Дениса Мацуева пройдёт 25 августа в Коломне
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство культуры Московской области.

Концерт завершит летнюю творческую школу «Новые имена Подмосковья». Занятия проходили с 9 по 15 августа.

На выступление Мацуева приглашены участники творческой школы, а также дети, получившие субсидию по губернаторской программе «Одарённые дети Подмосковья», и жители Коломны.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

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