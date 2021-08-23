Гала-концерт Дениса Мацуева пройдёт 25 августа в Коломне

Гала-концерт народного артиста России Дениса Мацуева пройдёт 25 августа у стен Коломенского кремля.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Министерство культуры Московской области.

Концерт завершит летнюю творческую школу «Новые имена Подмосковья». Занятия проходили с 9 по 15 августа.

На выступление Мацуева приглашены участники творческой школы, а также дети, получившие субсидию по губернаторской программе «Одарённые дети Подмосковья», и жители Коломны.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».