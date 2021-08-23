Забег «Ночная Казань» состоится в ночь на 29 августа

Забег «Ночная Казань» состоится в столице Татарстана в ночь на 29 августа.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу серии Timerman.

В рамках мероприятия заложены дистанции на 5 и 10 км. Маршрут пройдёт мимо Казанского кремля, реки Казанки, Дворца земледельцев, центра семьи «Казан» и двух колёс обозрения.

Программа также включает соревнования по спортивному ориентированию.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский полумарафон, запланированный на 22 августа, перенесли на 24 октября.