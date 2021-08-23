Синоптик заявил, что тёплая погода в ЦФО продержится ещё неделю

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Летняя тёплая погода в Центральном федеральном округе (ЦФО) продержится ещё как минимум ближайшие пять-шесть дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В комментарии ТАСС он отметил, что хотя температура будет близка к климатической норме, после аномальной жары многим россиянам такая погода покажется осенней прохладой.

«Пока идёт совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до 25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа», — сказал он.

По мнению Вильфанда, россияне «немного разбаловались» и забыли, что такое «нормальное лето», а потому теперь жителям ЦФО сложно воспринимать привычный для этих широт климат.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее рассказал в беседе с RT, что температурные рекорды начались с середины прошлой недели и захватывают в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири.

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