В Якутии за сутки ликвидировали десять лесных пожаров
«За сутки ликвидировано 28 пожаров на общей площади свыше 617 тыс. га», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что при тушении были задействованы 2,7 тыс. человек и 433 единиц техники.
«Продолжает действовать шесть природных пожаров... из которых три сейчас локализованы», — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.
Ранее сообщалось, что в Якутию прибыл четвёртый самолёт Бе-200 для борьбы с лесными пожарами.
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной пожаров в Якутии.