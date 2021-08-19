Режиссёр фильма «Маленький воин» рассказал о съёмках

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Режиссёр фильма «Маленький воин», в котором рассказывается о школьнике-сумоисте Вите Касаткине, заявил, что финал надеялись снимать в Японии, но вмешалась пандемия и завершение истории пришлось переписывать заново.
Режиссёр фильма «Маленький воин» рассказал о съёмках
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«Автор идеи картины и её сценария — Павел Руминов, а он из Владивостока, там Япония близко, и всё японское очень популярно. Потом, правда, сценарий перерабатывался и дописывался — менялись обстоятельства жизни, нагрянула пандемия, и пришлось менять даже ход сюжета. Но сумо, естественно, осталось», — рассказал режиссёр в беседе с «Российской газетой».

Ранее актриса Татьяна Храмова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках сериала «Фитнес».

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