Метеоролог Старков назвал погоду в Москве нетипичной

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков прокомментировал погоду в столичном регионе.
Метеоролог Старков назвал погоду в Москве нетипичной
  • © Pixabay

«Погода сейчас довольно нетипичная для этого времени. Она на самом деле жаркая: в Москве температура вновь превысила 30-градусную отметку, и сегодня довольно жаркий день, но уже с признаками изменения характера погоды», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, с высокой долей вероятности этот день окажется последним жарким в нынешнем сезоне.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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