Спасатели предупредили об аномальной жаре в Свердловской области с 18 по 22 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса)», — заявили в ведомстве.

Спасатели советуют не оставлять детей и животных одних в транспортных средствах и отказаться от походов в лес и использования открытого огня.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.