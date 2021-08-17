Спасатели предупредили об аномальной жаре в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса)», — заявили в ведомстве.
Спасатели советуют не оставлять детей и животных одних в транспортных средствах и отказаться от походов в лес и использования открытого огня.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.