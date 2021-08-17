В некоторых регионах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального МЧС России.
Отмечается, что в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. Новые природные пожары возникают на территории области почти каждый день.
Так, пятый класс пожарной опасности 17 августа будет действовать в том числе в Оренбурге, Орске, городском округе Абдулинский, в Акбулакском, Асекеевском и Беляевском районах.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С.