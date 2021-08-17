В некоторых регионах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности

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На территории 21 муниципального образования Оренбургской области прогнозируется пятый класс пожарной опасности.
В некоторых регионах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального МЧС России.

Отмечается, что в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. Новые природные пожары возникают на территории области почти каждый день.

Так, пятый класс пожарной опасности 17 августа будет действовать в том числе в Оренбурге, Орске, городском округе Абдулинский, в Акбулакском, Асекеевском и Беляевском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С.

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