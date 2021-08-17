В некоторых регионах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности

На территории 21 муниципального образования Оренбургской области прогнозируется пятый класс пожарной опасности.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального МЧС России.

Отмечается, что в регионе сохраняется жаркая погода без осадков. Новые природные пожары возникают на территории области почти каждый день.

Так, пятый класс пожарной опасности 17 августа будет действовать в том числе в Оренбурге, Орске, городском округе Абдулинский, в Акбулакском, Асекеевском и Беляевском районах.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С.