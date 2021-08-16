Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Ленобласти

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Ленинградской области 17—19 августа. Ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Ленобласти
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 17 августа, днём в большинстве районов возможны кратковременные осадки, в отдельных районах ливни, грозы.

Ночью местами пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, днём — +23...+28 °С. Ветер южный, юго-восточный, ночью 5—10 м/с, днём — 7—12 м/с. Во время грозы — порывы до 15—18 м/с.

В среду, 18 августа, прогнозируются ливни, грозы, местами порывы ветра до 15—17 м/с.

19 августа возможны порывы ветра до 15 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на неделе ожидается жара до +30 °С.

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