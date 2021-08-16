Фестиваль «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» пройдёт 4 и 5 сентября на ВДНХ

Фестиваль «Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка» состоится 4 и 5 сентября на площадках ВДНХ — в Зелёном театре и Доме культуры. В этом году он будет посвящён медицинским работникам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В фестивале примут участие музыканты из России, США, Ирландии, Кубы и других стран, а также подопечные Фонда поддержки одарённых детей Игоря Сандлера и лауреаты конкурса «Золотая нота».

«Я пригласил выступить на большой сцене коллективы, которые в первую очередь делают интересную, фирменную музыку. Композиции, которые привлекают не только текстами, но и сложным, оригинальным музыкальным материалом», — рассказал организатор фестиваля, музыкант Игорь Сандлер.

Каждый из фестивальных дней в Зелёном театре будет разделён на три концертных сета. Финалом фестиваля на этой площадке станет вечерний концерт.

В ДК ВДНХ будет работать вторая сцена. Выступления также будут разделены на три сета.

Среди участников — Лариса Долина, Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группа «Воскресение», а также Alex Carlin Band (США), Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия), OUDIMA (Нигерия, Камерун, Куба), Оркестр интуитивной музыки (Израиль).

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».