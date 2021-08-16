Дирижёр Кочановский рассказал о выходцах из России в западных оркестрах

Дирижёр Станислав Кочановский рассказал о выходцах из России в западных оркестрах.

«С уверенностью могу сказать, что сегодня практически во всех крупных европейских оркестрах вы найдёте выходцев из России. Так же, как и в оперных постановках — в любой точке мира будут задействованы русские певцы», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, много и выдающихся концертмейстеров, например Игорь Группман в Роттердамской филармонии, Антон Бараховский в оркестре Баварского радио, Антон Сороков в Венском симфоническом оркестре, Алексей Мошков в Бельгийском национальном оркестре.

Как отметил Кочановский, список можно продолжать долго.

«Россия богата талантами», — добавил он.

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