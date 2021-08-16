Спасатели предупредили об аномальной жаре в Пермском крае

Спасатели предупредили об аномальной жаре и высокой пожарной опасности с 17 по 20 августа в Пермском крае.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу синоптиков, ожидается до +33 °С.

Во вторник, 17 августа, днём возможен небольшой дождь с грозой, на севере края потеплеет до +26 °С, на юге — до +31 °С. Местами на юге среднесуточная температура воздуха на 7 °С превысит климатическую норму.

Также в Прикамье объявлен высокий уровень пожарной опасности.

Тем временем в Ульяновской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По прогнозу, температура 17 августа местами, а также 18—22 августа повсеместно составит +32…+37 °С, что на 5—8 °С будет превышать климатическую норму. Также область будет находиться под влиянием поля повышенного давления.

Ранее специалисты Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что в регионе ожидается пасмурная неделя с дождями и грозами.