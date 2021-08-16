Парки Москвы подготовили культурную программу для посетителей

Столичные парки подготовили экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Мероприятия пройдут с 17 по 22 августа в форматах онлайн и офлайн.

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Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Так, 17 августа в парке искусств «Музеон» доктор биологических наук Михаил Гельфанд прочитает лекцию «Генетическая одиссея, или Tinder для кроманьонца» о том, как знакомились пещерные люди. Посмотреть фильм «Девушка с гитарой» в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» предлагают посетителям парка «Северное Тушино» 19 августа. Документальное кино о Венеции покажут вечером 20 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что дом-музей Антона Чехова в Ялте проведёт фестиваль любительских театров.