Парки Москвы подготовили культурную программу для посетителей
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, 17 августа в парке искусств «Музеон» доктор биологических наук Михаил Гельфанд прочитает лекцию «Генетическая одиссея, или Tinder для кроманьонца» о том, как знакомились пещерные люди.
Посмотреть фильм «Девушка с гитарой» в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» предлагают посетителям парка «Северное Тушино» 19 августа.
Документальное кино о Венеции покажут вечером 20 августа в музее-заповеднике «Царицыно».
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что дом-музей Антона Чехова в Ялте проведёт фестиваль любительских театров.