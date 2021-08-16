Синоптик Шепоренко не исключила заморозков в Свердловской области в сентябре

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Главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в сентябре в Свердловской области могут случиться заморозки.
Синоптик Шепоренко не исключила заморозков в Свердловской области в сентябре
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«В сентябре могут быть незначительные заморозки на почве, затрудняющие уборочную кампанию. В первой декаде — на севере области, во второй декаде — уже и на юге. Это вариант климатической нормы», — уточнила Шепоренко.

По данным синоптиков, ближайшая неделя и начало следующей в регионе будут жаркими — около +30 °С.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в летний период.

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