В Приморском крае прогнозируют до +29 °С в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Приморском крае до +29 °С в ближайшие дни.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

По данным «Примпогоды», холодная воздушная масса, из-за которой на прошлой неделе в регионе похолодало, начала плавно трансформироваться.

Так, воздух стал прогреваться на 1—3 °С больше в большинстве районов Приморья. Столбики термометров в ближайшие дни снова поднимутся до +29 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ямало-Ненецком автономном округе.