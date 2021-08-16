В Приморском крае прогнозируют до +29 °С в ближайшие дни

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Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Приморском крае до +29 °С в ближайшие дни.
В Приморском крае прогнозируют до +29 °С в ближайшие дни
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом сообщает vostokmedia.com.  

По данным «Примпогоды», холодная воздушная масса, из-за которой на прошлой неделе в регионе похолодало, начала плавно трансформироваться.

Так, воздух стал прогреваться на 1—3 °С больше в большинстве районов Приморья. Столбики термометров в ближайшие дни снова поднимутся до +29 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Ямало-Ненецком автономном округе.

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