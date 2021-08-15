Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на границе Перу и Эквадора

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на границе Перу и Эквадора. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 190,8 км к юго-востоку от эквадорского города Макас. Очаг залегал на глубине 95,6 км. Ранее сообщалось, что на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.