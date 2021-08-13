В Татарстане продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов

В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

С 14 по 20 августа местами сохранится пожароопасность четвёртого класса, в отдельных районах прогнозируется пожароопасность пятого класса.

Также стало известно, что 14—20 августа высокая пожароопасность сохранится и в Удмуртии. Пятый класс пожароопасности ожидается с 16 по 20 августа, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

Под запретом разведение костров, пользование открытым огнём в лесу. Нельзя выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях и под деревьями.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал в эфире Первого канала о ситуации с лесными пожарами в Якутии.