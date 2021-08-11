В Краснодарском крае сохраняется вероятность формирования смерчей
- globallookpress.com
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Так, в крае ожидается сохранение дождливой и ветреной погоды.
12 и 13 августа в некоторых районах возможны опасные явления. В частности, на участке от Анапы до Магри сохраняется вероятность формирования смерчей над морем.
На реках и притоках бассейна реки Кубани, а также реках Черноморского побережья прогнозируется подъём уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.
На юго-западе и в центре региона, а также в северной половине края сохраняется высокая пожароопасность.
Температура в дневное время составит +27...+32 ˚С, в ночное — около +18...+23 ˚С.
В региональном ГУ МЧС России призвали граждан соблюдать правила безопасности.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО.