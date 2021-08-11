Спасатели предупредили об усилении ветра в Томской области 12 августа

В Томской области объявили оперативное предупреждение на четверг, 12 августа.

Об этом сообщает vtomske.ru.

По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град.

При грозах возможны ливни, усиление ветра до 15—17 м/с.

Кроме того, областное ГУ МЧС России предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

«Находясь на улице, держитесь подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО.