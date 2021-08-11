Спасатели предупредили об усилении ветра в Томской области 12 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град.
При грозах возможны ливни, усиление ветра до 15—17 м/с.
Кроме того, областное ГУ МЧС России предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.
«Находясь на улице, держитесь подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков», — заявили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО.