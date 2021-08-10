Названы натуральные средства защиты от комаров

Травник Дмитрий Юровский заявил, что существуют растительные средства, которые эффективно отпугивают комаров и клещей.

По его словам, одним из наиболее эффективных средств от комаров является пижма жёлтая.

«Она неплохо работает. Её нужно помять в ладонях, натереть открытые участки тела, и на некоторое время она отпугивает — на минут 15—30», — цитирует телеканал «Звезда» Юровского.

Он отметил, что аналогичный эффект можно получить при использовании полыни.

Для защиты от клещей можно попробовать использовать спиртовую настойку ванили.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории природных очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов напомнил об опасности клещей.