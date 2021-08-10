Спасатели предупредили о жаре до +38 °С в Ульяновской области

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Спасатели предупредили о сильной жаре в Ульяновской области. Неблагоприятные погодные условия в регионе продлятся до 13 августа.
Спасатели предупредили о жаре до +38 °С в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, температура в области будет колебаться в пределах +33...+38 °С, объявлен «жёлтый» уровень опасности.

Аномальная для области температура продлится до 13 августа.

В свою очередь, стало известно, что к середине недели в Самарской области потеплеет до +37 °С, передаёт sova.info со ссылкой на Приволжское УГМС.

Синоптики прогнозируют в регионе ветер восточного направления до 7—12 м/с.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский дал прогноз по изменению климата в России.

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